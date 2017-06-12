УФСИН Петербурга выпустило календарь с шутками о смертной казни (ФОТО)

Петербургское управление Федеральная служба исполнения наказаний (УФСИН) выпустило календарь о смертной казни с шутками, сообщают в паблике «ВКонтакте» под названием «Питер решает».

vk.com/pitereshaet

В этом календаре каждый месяц рассказывается о новом способе смертной казни с использованием таких фраз как "Лучшее средство от перхоти — гильотина" или "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления".

Отмечается, что этот календарь был новогодним корпоративным подарком от УФСИН, но накануне, 11 июня о нем написал в социальной сети замруководителя петербургского УФАС Пётр Яковлев.

vk.com/pitereshaet