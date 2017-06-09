Место Life78 займет новый городской телеканал

Мультимедийный информационный центр «Известия» создаст в Петербурге новый городской телеканал, сообщается на сайте холдинга «Национальной медиа группы».

Новый канал, который будет носить название «78» заменит Life78, из состава акционеров которого вышел его бывший владелец и мидиамагнат Арам Габрелянов. По информации СМИ, он продал принадлежавшие ему 25% уставного капитала.

О создании МИЦ «Известия» было объявлено 2 июня на ПМЭФ. Он объединяет телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», газету «Известия» и информационный портал газеты IZ.ru. Гендиректором МИЦ «Известия» назначен Владимир Тюлин, а первым заместителем генерального директора стал главный редактор телеканала РЕН ТВ Михаил Фролов.

Life78 был первым региональным телеканалом Life (входит в состав News Media). Он работал с 2015 года на основе канала «100ТВ». Информация о возможном закрытии Life78 из-за убыточности канала появилась летом прошлого года. Однако гендиректор телеканала Ашот Габрелянов опровергал эти сообщения.