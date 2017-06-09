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КГИОП обвинили в сокрытии письма епархии в защиту церкви

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Митрополит Варсонофий
© Фото: zrd.spb.ru

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По мнению «эсера» Алексея Ковалева, в комитете не хотят включать в список объектов культурного наследия здание бывшей церкви Алексия человека Божия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) скрыл обращение митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия с просьбой включить в список объектов культурного наследия здание бывшей церкви Алексия человека Божия, заявил депутат "Справедливой России" в ЗакСе Северной столицы Алексей Ковалев. Здание бывшей церкви находится на территории завода "Измеритель" на Чкаловском проспекте, 50.

По словам депутата, КГИОП опасается вмешательства епархии, которое может создать препятствия для продажи территории завода и сноса храма. По его словам, митрополит Варсонофий направил письмо в КГИОП еще 30 марта, после того, как Ковалев обратился в епархию с просьбой поддержать градозащитников, пытающихся сохранить здание храма.

Ковалев заявил, что в течение 90 дней после того, как в комитет поступило письмо Варсонофия, КГИОП должен был начать "работу по установлению историко-культурной ценности объекта". Однако, как сообщил депутат,  глава комитета Сергей Макаров "держал письмо епархии в тайне" и не уведомил об обращении членов совета по культурному наследию.

В декабре прошлого года градозащитники обратились в КГИОП с просьбой закрепить за зданием бывшего храма охранный статус, но получили отказ. Комиссия КГИОП посчитала, что в нынешнем виде бывшая церковь "не имеет особого значения для истории и культуры Петербурга".

Храм постройки начала ХХ века по проекту Германа Гримма считался одним из наиболее ярких петербургских образцов неорусского стиля. В 1932 году церковь Алексия была закрыта и практически сразу капитально перестроена по проекту архитектора Демьяна Фомичева под цех завода "Артель Прогресс-Радио". Если внешне здание изменило свой облик, то сохранены основные исторические стены.

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