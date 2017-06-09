Госстройнадзор запретил ввод одного из домов ГК «Город»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга (Госстройнадзор) не выдала разрешения на ввод в эксплуатацию одного из домов бывшей ГК «Город». Причины отказа заключаются в том, что застройщик предоставил неполный пакет документов и допустил ошибки при оформлении технического плана жилого дома, передает «Фонтанка»

Речь идет об одном из домов в ЖК «Ленинский парк» на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести — участок 7, корпус А. Всего в этом ЖК три дома

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К середине июня строительный комитет обещал ввести в эксплуатацию два дома в составе ЖК — 6А и 7А (почти на 1900 квартир в целом). К сентябрю 2017 года обещают достроить весь ЖК «Ленинский парк» и сдать несколько домов в составе расположенного рядом ЖК «Прибалтийский» (который тоже начинала строить ГК «Город»).

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась.

Дело ГК «Город» составляет 851 том. Потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчуговых под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.