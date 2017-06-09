В Петербурге все предприятия продолжат работу во время Кубка конфедераций

Во время Кубка конфедераций все предприятия Северной столицы продолжат работать. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил глава комитета по промышленной политике Петербурга Максим Мейксин.

По его словам, ни одно производство в городе не попадает под те категории, которые должны быть временно закрыты во время Кубка. Он также добавил, что комитет ориентируется на закрытые документы, которые устанавливают критерии определения опасности.

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Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке работы производств и организаций, где используются опасные химические и радиоактивные вещества в дни Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.