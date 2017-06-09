После публикации «Санкт-Петербург.ру» МВД отчиталось о борьбе с незаконной торговлей у метро

В ответ на публикацию «Санкт-Петербург.ру» о незаконной торговле у метро, ГУ МВД России заявило о том, что моментально отреагировало на сообщение о ларьках у станции метро «Проспект Ветеранов».

В МВД подтвердили, что в полицию Кировского района Петербурга поступили сигналы об осуществлении незаконной торговли у нескольких станций метро. «Полицейские незамедлительно отреагировали, и уже через 20 минут после первой заявки был составлен протокол об административном правонарушении в отношении гражданина, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без государственной регистрации у дома 36 на проспекте Ветеранов», - заявили правоохранители.

По их информации, сотрудники полиции проверили еще ряд сообщений о несанкционированной торговле по другим адресам на территории района. «Там, где факты незаконной торговли подтвердились, были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП России», - добавили в ГУ МВД.

Ранее корреспондент «Санкт-Петербург.ру», находившийся на месте событий, сообщал, что приезда полицейских пришлось ждать более часа. При этом правоохранители приехали лишь после нескольких повторных звонков как в службу «112», так и в районный отдел полиции.

Прибыв к станции метро «Проспект Ветеранов», полицейские изъяли паспорта у некоторых из торговцев, сообщив им, что это такая форма «ареста» правонарушителей. При этом на другой указанный адрес, к метро «Ленинский проспект», полицейские так и не выехали.