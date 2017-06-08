В выходные в Ботаническом саду расцветет "сестра" Царицы ночи (ФОТО)

В Ботаническом саду Петербурга ожидают редкое явление – в эти выходные должна зацвести так называемая "сестра" Царицы ночи - кактус селеницереус госпожи Макдональд, сообщается на странице "ВКонтакте" сада.

"Если Царицу ночи мы демонстрируем уже многие десятилетия, то встретить её "сестричку" - большая редкость, она есть далеко не в каждом ботаническом саду. Мы ее покажем всего третий раз за всю историю Сада!", - сообщают сотрудники Ботанического сада Петербурга.



"В день цветения в интервале с 13 до 15 часов мы оповестим о событии здесь и на сайте. В зависимости от количества желающих, будут набираться экскурсии или сможем открыть часть маршрута в режиме прогулки", - также уточняется в группе «ВКонтакте».

В прошлый раз сестра Царицы ночи цвела в 2015 году.

"Сестра" Царицы ночи в Ботаническом саду. 2015 год. Фото: cr_carrot / instagram.com

При этом сама Царица цвет раз в год.

"Царица ночи" – кактус, который распускается только раз в году, ночью и всего на несколько часов. Цветки имеют размер до 35 сантиметров и источают нежный аромат ванили. В природе он произрастает на тропических побережьях и опушках лесов островов Кубы, Ямайки и Мексики.

Фото:ainneniko, iuliiaivan / instagram.org

Это самый старый цветок в Ботаническом саду. Он привезен в 1824 году с побережья Карибского моря Восточной Мексики.