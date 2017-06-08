Две пьяные петербурженки сообщили в полицию о готовящихся терактах

Накануне, 7 июня, две пьяные петербурженки поочередно сообщили в полицию о готовящихся терактах в их домах.

Так, в службу «112» со своего мобильного телефона позвонила женщина 1969 года рождения, которая проживает на Северном проспекте. Она сообщила о том, что ей позвонил неизвестный и сказал, что будет взорван дом, в котором она проживает.

По указанному адресу выехали специалисты для возможного обнаружения потенциально опасных объектов. В квартире были задержаны находящиеся в состоянии опьянения звонившая женщина, а также ее сожитель. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в доме найдено не было. Эвакуации его жильцов не проводилоаь.

Еще об одном готовящемся теракте в полицию 7 июня сообщила женщина 1975 года рождения. Она сообщила, что впустила в квартиру неизвестного, который угрожает взорвать дом. К приезду полицейских петербурженка также прибывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Взрывных устройств обнаружено не было, а эвакуации также не проводилось.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагемого смертинка, погибли.