СПбГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

По результатам рейтинга лучших университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) вошел в топ-250 рейтинга, значительно улучшив свои позиции по ключевым показателям.

В этом году, как отмечают составители QSрейтинга, СПбГУ входит в 1 % лучших университетов мира. Всего зарегистрировано около 26 тыс. вузов.

Самые высокие результаты СПбГУ показал по таким показателям как «Академическая репутация» и «Отзывы работодателей».

«Мне приятно отметить, что академическая репутация Санкт-Петербургского университета ежегодно растет. Признание коллег очень значимо для нас, и, безусловно, качество научных исследований всегда будет нашим приоритетом», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Британская компания Quacquarelli Symonds проводит это исследование с 2004 года, основываясь на шести ключевых параметрах. Это академическая репутация (40 % значения), публикационная активность сотрудников (20 %), соотношение количества преподавателей к числу студентов (20 %), отзывы работодателей (10 %), процент профессоров-иностранцев (5 %) и студентов-иностранцев на основных образовательных программах (5 %).