В Петербурге неизвестные закрасили социальную рекламу о вреде протестов (ФОТО)

В Петербурге неизвестные закрасили социальную рекламу с призывом не участвовать в протестных акциях и "не вестись на провокации" фразой "Мы сами решаем", сообщают пользователи соцсетей.



Фото: facebook.com/ilia.matveev

На плакате с лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации" был изображен человек, которым, как марионеткой, управляет чья-то рука.

На плакате также размещена ссылка на сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. На нем находится раздел с социальной рекламой с похожим лозунгом, читателей призывают помнить, что "протестный митинг, "народный сход" — это не массовое гуляние или флэш-моб", а мероприятие с повышенной степенью опасности.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал заявки на проведение массовых акций в День России, 12 июня, в 212 городах России. Накануне, 7 июня, акция была согласована в Москве, при этом во многих городах РФ, в том числе в Ленобласти, организаторы митингов получали отказ. В Петербурге власти также отказались согласовать акцию Навального на Марсовом поле, сославшись на проведение мероприятий в честь предстоящего Кубка конфедерации.

На прошлой акции ФБК, 26 марта, протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.