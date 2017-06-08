УФАС проверило рестораны Пулково после жалобы на завышенные цены

Общественное питание в так называемой стерильной зоне аэропорта Пулково организовано на конкурентной основе, сообщают в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС).

Жалоба на еду в Пулково поступила от жителя Ейска, который прилетел в Петербург из Ростова-на-Дону. По его словам, цены в ресторане Kamchatka завышены, но монопольное положение вынуждает пассажиров покупать именно такие продукты. «Пришлось взять чай за 150 рублей, сырники за 250 рублей и сметану к сырникам за 55 рублей», – заявил гость Северной столицы.

При этом в УФАС не обнаружили в этом нарушений закона: в аэропорту свои услуги предлагают двенадцать баров, кафе и ресторанов. По мнению антимонопольщиков, посетители могут выбирать различные методы обслуживания - «шведский стол», зал-экспресс и другие. Кроме того, в Пулково есть буфеты и четыре торгующих продуктами питания магазина, где сырник ейчанин стоит в 1,7 раза дешевле.

«Цены на некоторые продукты питания несколько превышают среднегородские, что в основном обусловлено традиционно высокой в аэропортах всего мира стоимостью аренды», – добавили в УФАС.