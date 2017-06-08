В Петербурге 8 июня потеплеет до +22 градусов

В четверг, 8 июня, в Северной столице переменная облачность, а вечером возможен небольшой дождь. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

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Днем ожидается юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет варьироваться от +20 до +22 градусов

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», - также сообщается в прогнозе МЧС.