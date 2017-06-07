В России отзывают более 900 автомобилей Nissan Terrano

Как заявляет японский производитель автомобилей, из-за проблем с рулем может повредиться спиральный кабель, после чего срабатывает датчик неисправности подушки безопасности.

Владельцам автомобилей, которые нужно починить, сообщат об отзыве, сообщает ИА Nation News.

Компания Nissan решит проблемы с неисправностью за собственный счет. В автомобилях нужно будет заменить само рулевое колесо и при необходимости, подрулевой переключатель.

Владельцы машин смогут самостоятельно узнать, попадает ли их машина под отзыв – для этого им необходимо сравнить VIN-код своей машины со списком, после чего записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.

Nissan Terrano начал продаваться в России в мае 2017 года. Цена автомобиля начинается от 925 тыс. рублей.