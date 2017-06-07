Этим летом в Петербурге впервые пройдет гастрономический фестиваль Gourmet Days. Масштабное мероприятие с участием известных кулинаров состоится с 4 по 7 июля.

Gourmet Days - это серия из девяти ужинов, мастер-классов и after-party. Фестиваль охватит самые популярные и зарекомендовавшие себя площадки города. Показать себя в Петербург приедут кулинары из Великобритании, Аргентины, Италии, Китая. Швеции, Индии и других стран.

Фестиваль пройдет при поддержке комитета по туризму. Планируется, что он будет проходить ежегодно. Подробная информация доступна по ссылке.