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В Петербурге впервые пройдет гастрономический фестиваль Gourmet Days

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© Фото: fishki.net

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Масштабное мероприятие состоится с 4 по 7 июля.

Этим летом в Петербурге впервые пройдет гастрономический фестиваль Gourmet Days. Масштабное мероприятие с участием известных кулинаров состоится с 4 по 7 июля.

Gourmet Days  - это серия из девяти ужинов, мастер-классов и after-party. Фестиваль охватит самые популярные и зарекомендовавшие себя площадки города. Показать себя в Петербург приедут кулинары из Великобритании, Аргентины, Италии, Китая. Швеции, Индии и других стран.

Фестиваль пройдет при поддержке комитета по туризму. Планируется, что он будет проходить ежегодно. Подробная информация доступна по ссылке.

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