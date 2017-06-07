Наталья Поклонская написала письмо режиссеру «Матильды» Алексею Учителю

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель получил личное письмо от депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. «Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо», — приводит НТВ слова кинематографиста.

Он добавил, что в послании содержалась просьба предоставить картину «Матильда» для оценки эксперту депутата. Режиссер на это ответил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и отказался присылать ленту.

Ранее глава Минкульта Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — передало его слова ТАСС.

Ранее экс-прокурор Крыма уже направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

«Матильда» находилась в разработке с 2010 года. Николая Романова в фильме сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. Имя актрисы, назначенной на роль примы-балерины, держалось во время съемок в тайне, однако после первого трейлера стало понятно, что роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.

В фильме также играют Данила Козловский (поручик Воронцов), Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и другие. Премьера картины Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.