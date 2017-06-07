На развязке КАД с Колтушским шоссе закроют два съезда

Два съезда с 7 по 9 июня будут закрыты на развязке КАД с Колтушским шоссе, сообщают в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Закроют съезд № 3 с внутреннего кольца в сторону Ленинградской области и № 4 из Петербурга на внешнее кольцо. Причина ограничений - работы по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе в подэстакадном пространстве КАД. Подрядчиком работ выступает ООО "СПК "Зелёный город".

На трассе будут установлены временные дорожные знаки и световая сигнализация. Информация о перекрытии съездов выводится на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.