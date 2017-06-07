Фестиваль красок пройдет в Петербурге с 10 по 12 июня

Три дня подряд - 10, 11 и 12 июня - в 15:00 на стадионе «Кировец» будет проходить Всероссийский фестиваль красок.

«Гостям фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: натуральная краска легко отстирывается, абсолютно безопасна и имеет все необходимые сертификаты. Для комфорта участников на «Кировце» разместят фудкорты, зону развлечений и специальную территорию для отдыха. Настроение масштабной красочной феерии будут задавать лучшие диджеи и музыкальные группы Петербурга, среди них: «Pravada» и «Площадь Восстания»», - сообщают организаторы фестиваля.

Фото: организаторы фестиваля

Кроме того, для гостей фестиваля выступит Homie, чьи песни уже год возглавляют многие крупные музыкальные чарты России.

Начало Фестиваля в 15:00 в каждый из дней. Вход по краске ВФК. Без возрастных ограничений. Подробности на сайте фестивале и в официальной группе «ВКонтакте».