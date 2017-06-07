В России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

В Госдуме подготовили новую редакцию ст. 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», сообщают Известия.

В соответствии с новыми поправками за издевательство над животными, совершенное из хулиганских и корыстных побуждений, наказание станет более суровым. До шести лет тюрьмы будет грозить живодерам, которые мучают животных коллективно, в присутствии детей либо выкладывают шокирующие кадры в интернет.

По данным Верховного суда, за жестокое обращение с животными за последние десять лет осудили около 1,2 тыс. человек.

«По преступлениям небольшой тяжести обвиняемые часто освобождаются от ответственности в связи с деятельным раскаянием либо получают условные сроки. Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести. А вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений», — отметил автор инициативы, депутат Госдумы Олег Шеин.

Также планируется разработать и административную статью за жестокое обращение, если нет хулиганских и корыстных мотивов и прочих квалифицирующих признаков, по которым наступает уголовная ответственность.

Поправки обсудят на заседании совета по правам человека при президенте, после чего внесут в Госдуму.