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В Петербурге суд отказал УФСИН в иске к генподрядчику "Крестов-2"

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© Фото: nz1.ru

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Ведомство хотело взыскать с ОАО "Генеральная строительная корпорация" более миллиарда рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска регионального управления ФСИН к генподрядчику "Крестов-2".

Региональный УФСИН первоначально пытался взыскать с ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) 1,136 млрд рублей, а  позже сумма иска была снижена до 1,088 млрд руб. По мнению управления, ГСК завысила стоимость работ, используя некорректные сметные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в растрате бывший гендиректора ОАО ГСК Виктор Кудрин стал фигурантом еще одного уголовного дела, но отпущен из изолятора. ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении Кудрина по статье "Растрата".

Контракт на строительство СИЗО «Кресты-2» на 4 тыс. мест Кудрин получил в 2007 году. В эксплуатацию планируется ввести 20 зданий и сооружений общей площадью более 160 тыс. кв.м, 20 тыс. кв.м из которых займут камеры. Объекты новых "Крестов" располагаются на территории 35 га, из которых 32 га застроены. В настоящее время основные строительные работы завершены.

Изолятор рассчитан на содержание почти 4 тыс. подследственных. В каждом из двух восьмиэтажных режимных корпусов находятся 512 камер, в которых разместятся около 1,8 тыс. человек. Каждый корпус включает в себя одиночные камеры и карцеры на 136 человек, а также столовую на 150 мест. Все режимные здания СИЗО объединены так, что можно перемещаться по территории, не выходя на улицу. Также "Кресты-2" станут первым изолятором в РФ, оборудованным лифтами.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру" со строительством новых "Крестов" связывают убийство подполковника УФСИН Николая Чернова, который мог знать о липовых актах.

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