В Петербурге суд арестовал члена саентологической церкви

Невский суд Петербурга в среду, 7 июня, арестовал участницу саентологического движения Анастасию Терентьеву. По версии ФСБ, она причастна к незаконному заработку 276 млн рублей.

По решению судьи Татьяны Михайловой, обвиняемая будет доставлена в СИЗО на Шпалерной и пробудет там до 5 августа.

Уголовное дело в отношении саентологов Петербурга было заведено в апреле минувшего года и продлено до сентября нынешнего. По данным ФСБ, за четыре года деятельности выручка организации от продажи курсов "Дианетика: эволюция науки" и "Мини-шляпа" составила 276 млн рублей. Считается, что эти средства были добыты в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме того, Терентьева и ее четверо коллег также обвиняются в участии в экстремистском сообществе и унижении достоинства лиц, которых ФСБ отнесла к социальной группе "Источники неприятностей", не пояснив значение этой формулировки.

Возможно, имеются в виду сами адепты саентологии, которые по тем или иным причинам отнесены к категории "Потенциальные источники неприятностей" и были лишены некоторых религиозных благ, а также подвергались дисциплинарным взысканиям, сообщает "Фонтанка".

Обыски у петербургских саентологов прошли накануне, 6 июня, на седьмом этаже дома номер три по улице Бабушкина в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В результате проводимых работ были задержаны несколько адептов церкви. Сами адепты церкви удивлены визитом правоохранителей.

Аналогичные обыски прошли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Всего в июне прошлого года сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были проверены четырнадцать офисов Петербурга, Москвы и Ленобласти, связанных с деятельностью саентологов. В Москве оперативники нашли 16 млн рублей наличными и пистолет "ТТ".

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.