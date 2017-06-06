Apple показала новый iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном

Во время конференции WWDC 2017 компания Apple официально представила миру новый 10,5-дюймовый iPad Pro.

Минимальный объем памяти устройства составил 64 гигабайта, а максимальный 512.

Дисплей нового детища Apple получит антибликовое покрытие, а частота обновления составит 120 герц. На новый iPad будет установлена такая же камера, как и на iPhone 7.

Отличительная черта iOS 11 состоит в том, что приложения будут располагаться на экране устройств в виде островков. При прикосновении к изображению иконок они будут увеличиваться.

Купить iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном с 64 ГБ встроенной памяти и модулем Wi-Fi можно за 46 990 рублей. Модель с 256 ГБ накопителем обойдется в 53 990 рублей, а версия с рекордным 512 ГБ флеш-накопителем стоит 67 990 рублей.

Модификации с модулем LTE будут стоить на 10 тыс. рублей дороже.