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В Петербурге пройдет крупнейший в стране фестиваль цветов

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© Фото: Peterburg2

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Праздник цветов в День России откроет «Парад цветов» на Невском.

В День России, 12  июня,  в Петербурге пройдет 6-ой очередной Фестиваль цветов.

Фестиваль начнется с «Парада цветов» по Невскому проспекту. После на Дворцовой площади ведущие флористы мира представят цветочные наряды и аксессуары.

В этом году в событии примут участие гости не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. «Дворцовая площадь буквально утонет в цветах, - обещают организаторы. - Горожане и гости города смогут сфотографироваться среди этой неземной красоты».

Параллельно в Александровском саду будет идти конкурс клумб районных садово-парковых хозяйств.  По мнению экспертов, борьба за гран-при фестиваля развернется между флористами России, Польши и Голландии.

Расписание мероприятий фестиваля:

14:00 – старт шествия от площади Островского к Дворцовой пл. Красочную кавалькаду, состоящую из мобильных платформ, конных экипажей и ретро-автомобилей, сопроводят модели в цветочных костюмах, артисты уличных театров и коллективы духовых оркестров. 

16:30 - официальная церемония открытия фестиваля и "Шоу Цветов". На Дворцовой площади пройдет конкурс цветочных платьев, причесок, зонтиков и др. На глазах зрителей именитые флористы создадут неповторимые цветочные композиции и букеты. 

18:30 – «Бал Цветов». На сцену выйдут ведущие певцы мировой оперной сцены, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы. В программе прозвучат шедевры мировой классики, знаменитые увертюры и арии, популярные неаполитанские песни и русские романсы, хиты бельканто и музыки кино. Концерт пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Специальный гость фестиваля - Глеб Матвейчук. 

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