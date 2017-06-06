Geek Picnic 2017 пройдет в Пулковском парке в последние выходные июня

В заключительный уикэнд первого месяца лета, 24 и 25 июня, международный фестиваль Geek Picnic 2017 соберет всех адептов науки, искусства и технологий в Пулковском парке.

Проект, созданный энтузиастами в 2011 году, за семь лет вырос в грандиозный open air, который ежегодно объединяет десятки тысяч людей.

Развитие технологий искусственного интеллекта, достижения в медицине, нейронауках и технологиях, дополненной и виртуальной реальности предопределили тематику Geek Picnic как «Игры разума».

Ученые из разных уголков мира будут дискутировать и расскажут об исследованиях: "является ли современный мир иллюзией", "можно ли обрести бессмертие", "как технологии и совмещение человеческого мозга с компьютером позволят расширить способности", "можно ли взломать мозг, для получения информации".

К обсуждению приглашены ученые и популяризаторы науки Александр Панчин, Станислав Дробышевский, Виталий Васянович, Алмара Кулиева и Алла Жукова, психиатры Иван Иванчей и Дмитрий Исаев, научные журналисты Александр Паевский и Ася Казанцева, Александр Соколов.

Хедлайнером первого дня Geek Picnic в Петербурге станет английский биолог, популяризатор науки Ричард Докинз.

Помимо традиционной научной и образовательной повестки Фестиваля ждет и летняя развлекательная шоу-программа: в этом году пройдет масштабный чемпионат дронов. Здесь каждый посетитель насладится волнующим шоу, поболеет за команды, сделает ставки и окажется первым на трибуне спорта будущего.

Гик-фудкорт порадует тематическими блюдами: "фалафель – Чубакка", "суперпеченье Вуки", напиток "слёрм" и острые бургеры из "ресторана на краю Вселенной". На развлечения в стиле японских тв-шоу и летнего безумия отважится не каждый, но каждый станет наблюдателем и получит удовольствие.

Где: Пулковский парк

Когда: 24 и 25 июня

Подробнее на сайте фестиваля.