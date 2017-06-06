В Петербурге на участке Московского шоссе ограничат движение

Со среды, 7 июня, на Московском шоссе начинаются работы по ремонту участка от Колпинского шоссе до границы с Ленинградской областью. Движение транспорта будет частично ограничено.

Для ремонта проезжей части на участке от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью организуют двустороннее движение транспорта по встречной полосе. Ограничения будут действовать до 28 июля – к этому времени планируют завершить ремонт дороги.

В настоящий момент на Московском шоссе ремонтируют два участка: от заправки BP Connect до развязки с Колпинским шоссе и от 1-го Бадаевского проезда до заправки BP.