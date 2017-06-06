Авиадебоширов могут отстранить от полетов

Государственная дума РФ планирует в среду, 7 июня, рассмотреть законопроект о черных списках авиапассажиров. Прежде профильный комитет рекомендовал его к принятию после существенных доработок.

Теперь в законопроекте подробно описаны причины и процедура включения дебошира в реестр, а также исключительные случаи, когда человеку не могут отказать в перелете. С такими доработками закон может быть принят до конца весенней сессии, передает Известия.

Документ был внесен в ГД еще в апреле 2012 года депутатами от ЛДПР Ярославом Ниловым и Андреем Свинцовым. Изначально авторы предлагали добавить в Воздушный кодекс РФ новую статью 107.1, которая позволяла бы перевозчикам в одностороннем порядке отказывать в услугах тем, кто допустил за последние пять лет нарушение правил поведения на борту самолета.

После критических отзывов правового управления Госдумы последняя редакция законопроекта претерпела значительные изменения.

Теперь, согласно последней версии документа, командир воздушного судна получит право высадить дебошира в ближайшем аэропорту, а если в его действиях усмотрят признаки правонарушения или преступления, то передать его правоохранительным органам