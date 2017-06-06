Загранпаспорта и водительские права могут подорожать в 1,5 раза

Госпошлины на водительские права нового поколения могут возрасти с 2000 до 3000 рублей, а на биометрический загранпаспорт с 3500 до 5000 рублей, если такое предложение МВД получит поддержку на заседании правительства, а в дальнейшем будет одобрено Госдумой.

Такая идея МВД в понедельник, 6 июня, была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности, передают «Ведомости».

Кроме того, законопроект МВД предусматривает повышение стоимости загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного – 1500 рублей против 500. При этом стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов сохранится.

По мнению МВД, такое увеличение стоимости пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету страны расходы на изготовление документов. По их данным, стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем (чипом) ежегодно увеличивается на 10%.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, существенного влияния на спрос увеличение госпошлины на загранпаспорта не окажет, а сама инициатива, скорее всего, получит поддержку правительства и Госдумы. При этом решение может вступить в силу не ранее 1 января 2018 года, приводит его заявление TourDom.ru.