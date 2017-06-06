Новочеркасский проспект частично перекроют до конца лета

Движение по Новочеркасскому проспекту будет частично перекрыто с 7 июня по 1 сентября. Ограничения коснутся участка в районе пересечения с Гранитной улицей.

Дорогу перекрывают в связи с работами по дополнительному подключению Ладожского вокзала к улично-дорожной сети. Дорожники будут проводить пробивку Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткиного переулка. Кроме того, планируется построить мост через реку Оккервиль.

Трамваи продолжат работать, несмотря на ограничения. Объезд осуществляется по Зольной улице, Таллинской и Малоохтинскому проспекту.