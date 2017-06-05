Татьяна Голикова выступила за повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России позволит лучше сбалансировать пенсионный фонд в краткосрочном периоде, рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью изданию Известия.

По ее мнению, пенсионный взнос — это отложенная заработная плата.

Она также отметила, что в долгосрочной перспективе необходимо просчитать, когда источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и государству придется выплачивать то, что ранее было сэкономлено.

Кроме того, глава Счетной палаты заявила, что пока этот вопрос обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет: россияне считают, что таким образом государство просто решает финансовые проблемы за их счет.

"Думаю, нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного возраста. Нужно мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях жил и трудился соответствующий гражданин", — приводит издание слова Голиковой.

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Ранее экс-главы Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России. В стратегии, которую подготовил ЦСР, говорится, что повышение пенсионного возраста позволит создать устойчивую пенсионную систему.

В ЦСР считают, что возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года. В результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек. Кудрин говорил о таком проекте еще в январе 2017 года.