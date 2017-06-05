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Эксперты доказали, что «Боинг» над Донбассом сбили российские войска (ФОТО)

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© Фото: kievpravda.com
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    Помочь доказать это помогли снимки из соцсетей.

    Расследовательская группа Bellingcat представила доказательства того, что летом 2014 года «Боинг» в небе над Донбассом сбила российская сторона. Эксперты опубликовали новые фотографии зенитно-ракетной установки «Бук», которая предположительно поразила самолет. Снимки сделаны в военной части РФ.

    «Бук» был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406), уверены в Bellingcat. Снимок, который был сделан еще в 2013 году, попал в интернет только в феврале 2015 года. Эксперты считают, что это последняя опубликованная где либо фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину.

    «Хотя на фотографиях "Бука 332", загруженных на страницы бойцов 53-й зенитно-ракетной бригады в социальных сетях, было видно изображение центра масс, на них не было видно маркировок негабаритного груза на борту машины и на боковых щитках гусениц. По наводке пользователя Твиттера @Sl0zhny команде Bellingcat удалось обнаружить „недостающее звено“ — фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на "Буке 332", снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года», — говорится в сообщении.

    На фотографии российского механика весной 2013 года, виден «Бук 332» с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем на территории Украины незадолго до и вскоре после того, как малазийский «Боинг» был сбит, отметили эксперты.

    «Эта фотография "Бука 332", на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена», — отмечают в Bellingcat.

    Другой снимок снабжен геотегом, который подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

    В прошлом году, 26 сентября, представители Минобороны РФ, Воздушно-космических сил России и предприятия, входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», являющегося разработчиком "Бука", заявили, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 объектов, которые могли бы стать причиной разрушения самолета. Рядом с местом крушения находились только два гражданских борта, которые зафиксировал радиолокатор у поселка Усть-Донецкий в Ростовской области. При этом в районе катастрофы была зафиксирована работа радиолокационной станции Украины.

    Тогда официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала предположения голландской прокуратуры «политически мотивированными». По ее словам, представленным на официальном сайте ведомства, следствие предвзято относится к делу. Захарова добавила, что все доказательства следователей предоставлены украинскими силовыми ведомствами, силовыми ведомствами Украины, которые, по мнению спикера, являются заинтересованной стороной.

    «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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