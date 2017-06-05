В Петербурге водители не могут получить международные права

Автолюбители Северной столицы не имеют возможности получить международные водительские удостоверения, передает «Водитель Петербурга».

«В городе нет бланков. Вторую неделю не могу получить», – сообщает читатель портала Дмитрий. На невозможность получения прав из-за отсутствия бланков сообщают и другие петербуржцы.

Источник портала в одном из МРЭО города подтвердил, что бланков для водительских прав в Петербурге нет как минимум с 23 мая. Они заканчивались постепенно. Последние из них оставались в регистрационно-экзаменационных отделениях на шоссе Революции и Северном проспекте.

В настоящий момент, как сообщает источник издания, нет бланков и там. Когда бланки вновь появятся, остается неизвестным.