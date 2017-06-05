Прокуратура Петербурга требует нового рассмотрения иска к Заксобранию из-за Исаакия

Прокуратура Адмиралтейского района обжаловала решение Октябрьского районного суда о прекращении производства по иску депутатов к ЗакСу из-за отказа рассматривать вопрос о референдуме по судьбе Исаакия.

Старший помощник прокурора просит отменить данное определение «в связи с нарушением судом норм материального и процессуального права и направить дело на новое рассмотрение. Представление оставлено без движения, так как не содержит никаких конкретных оснований, по которым прокуратура сочла определение незаконным и необоснованным», - сообщают в Горсуде.

В конце мая Октябрьский райсуд Северной столицы прекратил производство по иску оппозиционных депутатов, которые требовали признать незаконным бездействие городского ЗакСа при рассмотрении ходатайства о референдуме по судьбе Исаакиевского собора.

Ранее стало известно, что Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу от противников передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В своем обращении защитники музея-памятника оспаривают положения Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». По мнению заявителей, этот акт нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Его организацией занимаются указанные депутаты городского парламента. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.