Гидрометцентр: Экстремального похолодания этим летом в Петербурге больше не будет

Главный синоптик Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов считает, что экстремально холодный период в Петербурге завершился и больше не ожидается. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook..

По его словам, отрицательный рекорд последние дни не установили, хотя для этого имелись все предпосылки. Так, 2 июня температура снизилась до 4 градусов тепла, но вечером вновь повысилась до +7,8 градусов. В любом случае, этот день смог стать третьим по холоду за всю историю наблюдений по этой дате. Холоднее было только в 1930 году (+7 градусов) и спустя пять лет в 1935 году (+7,4 градуса).

В дальнейшем, обещает Колесов, в городе будет умеренно тепло, но с дождями.

Сегодня, 5 июня, температура воздуха поднимется до +17 градусов, а кратковременный дождь возможен лишь в конце дня.