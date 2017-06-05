Давка в Турине произошла из-за шутки подростков

Причиной массовой давки в Турине послужила неудачная попытка двух подростков разыграть фанатов. Молодые люди в шутку притворились террористами-смертниками, спровоцировав панику на площади, где велась трансляция футбольного матча

Это сотрудникам правоохранительных органов удалось установить после анализа видеозаписи с места происшествия, Football Italia.

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На кадрах можно увидеть, что болельщики начали разбегаться в разные стороны, после того как один из мальчиков начал что-то выкрикивать и размахивать руками. В настоящий момент подростки арестованы и находятся под следствием.

Массовая давка болельщиков произошла на площади Сан-Карло, где собралось около 20 тыс. желающих увидеть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране. Несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.