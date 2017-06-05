Противники передачи Исаакия РПЦ обратились в Конституционный суд

Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу от противников передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной Церкви (РПЦ). Заявление находится на изучении судей КС, следует из материалов на сайте суда.

Одним из заявителей стал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. В своем обращении защитники музея-памятника оспаривают положения Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». По мнению заявителей, этот акт нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям.

В настоящий момент решение по жалобе еще не принято.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Его организацией занимаются указанные депутаты городского парламента. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.