Госдума ограничит процент микрозайма

Депутаты Госдумы РФ подготовили поправки к финансовым законам, устанавливающие потолок по микрозаймам в 150% годовых. Ранее в марте на заседании Госсовета по правам потребителей о необходимости таких изменений заявил президент РФ Владимир Путин.

«Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – сообщил тогда президент.

По статистике, с 2014 по 2017 год спрос на микрокредиты рос на 50% в год. Сейчас каждый квартал микрокредиты берут 5 млн россиян.В результате уже каждый третий розничный кредит, который берёт население, приходится на тот самый ростовщический заем до зарплаты, сообщают «Аргументы недели».

В целом к середине 2017 года общая сумма микрозаймов составила 248 млрд рублей. По информации издания, в реестре микрофинансовых организаций, который ведет Центробанк, числится 2,421 тыс. подобных организаций. Только в 2017 году к списку прибавились 234 новые компании.

По данным Центробанка, 80% кредитного микрорынка делят 170 крупнейших компаний. Сто крупнейших микрофинансовых организаций выдают 70% подобного рода займов.