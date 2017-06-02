Хостесс VIP-лож на Кубке конфедераций в Петербурге отбирают по размеру груди

В социальной сети «ВКонтакте» появилась вакансия хостесс для работы на Кубке конфедераций. Для помощи VIP-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего, но их знание английского языка не является важной характеристикой.

Согласно распространенному объявлению, девушки должны быть старше 21 года, и иметь странные пропорции - 40-42 размер одежды и как минимум третий размер груди, сообщает ИА Nation News.



Фото: ИА Nation News

В вакансии сказано, что девушки с такими формами будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях - подсказывать, где находится туалет, звать официанта и так далее. При этом знание иностранных языков в этой вакансии отходит на второй план. В вакансии лишь говорится, что будущим работницам VIP-лож желательно знать только английский язык.

Оргкомитет спортивного мероприятия заключил договор по найму сотрудников с компанией MATCH Hospitality. Остается неизвестным, работает ли в ней человек, который распространяет в социальной сети эту вакансию.

В оргкомитете турнира не знают о таких требованиях, сообщает источник информагентства.