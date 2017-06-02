Кронверкская набережная на месяц станет односторонней

В связи с проведением Кубка Конфедераций с 8:00 4 июня до 00:00 3 июля проезд по Кронверкской набережной будет односторонним – движение будет возможно только в направлении от проспекта Добролюбова до Каменноостровского проспекта.

Кроме того, движение автомобилей будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог:

- запрет остановки транспорта на Большой Пушкарской улице, переулке Нестерова, переулке Талалихина и Мытнинской набережной;

- запрет маневра правого поворота на Песочной набережной и улице Профессора Попова с Каменноостровского проспекта;

- запрет движения в прямом направлении по улице Профессора Попова от пересечения с Каменноостровским проспектом при движении от проспекта Медиков.

Комплексная схема доступна по ссылке.

Комитет по развитию транспорта Петербурга напоминает, что в дни проведения футбольных матчей движение автотранспорта на Крестовском острове и на подъездах к нему будет ограничено, парковка на большинстве улиц – запрещена.