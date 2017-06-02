ЦБ: Через 15 лет пятница может стать выходным днем

Через 15 лет пятница в России может официально стать выходным днем, передает «Российская газета» заявление первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, которое он сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, такая возможность может появиться благодаря повышению производительности труда и внедрению роботов. Швецов считает, что это будет импульсом для развития новых секторов экономики, связанных с личным временем.

«Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьёзно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем», - заявил Швецов

Кроме того, эту идею поддержал министр труда Максим Топилин, который напомнил, что в XIX веке рабочий день длился до 16 часов в сутки, в то время как сейчас в европейских странах трудятся меньше 8 часов в день. По его мнению, в ближайшие 10 лет рабочий день сократится, а зарплаты при этом не станут меньше.