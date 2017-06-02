Губернаторов заставят отчитываться о решении проблем дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал глав регионов РФ отчитываться о решении проблем обманутых дольщиков, сообщают "Известия".

Отчеты главы регионов должны будут направлять ежеквартально в Минстрой РФ. В свою очередь, федеральное ведомство раз в квартал будет вести мониторинг выполнения "дорожных карт" и докладывать в правительство о том, как регионы облегчают положение дольщиков.

"Региональным властям важно усилить контроль за сроками строительства домов, которые возводятся с привлечением средств граждан, а также за реализацией мер, направленных на восстановление прав обманутых дольщиков", – рассказал изданию глава Министерства строительства РФ Михаил Мень.

Эксперты издания считают, что участие властей в решении проблемы может существенно улучшить положение дольщиков.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Петербурге желание дольщиков ГК «Город» добиться от городских властей завершения строительства их домов закончилось голодовкой и задержаниями.

Ранее,31 мая, пятеро дольщиков ГК «Город» объявили бессрочную голодовку. Она началась накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеются, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу.

Позже, около 16: 00, четверых протестующих задержали и доставили в 74-е отделение полиции. В их отношении составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Часть из них уже получили штрафы. На следующий день одна из участниц акции попала в больницу из-за проблем с давлением.

В пятницу, 2 июня, голодающие дольщики обвинили Смольный в том, что он пытается подать их акцию как политический пиар, а не как борьбу за свои квартиры.

По словам дольщиков, они требуют возобновления работ на недостроенных объектах. По их словам, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, сына бывшего вице-губернатора Михаила Маневича Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы, и стройка остановилась.