Мутко: Стадион «Зенит-арена» будет готов до 12 июня

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что работы на стадионе «Зенит-арена» завершатся к 12 июня. К Кубку конфедераций поле стадиона будет готово, пообещал он.

Ранее в пятницу, 2 апреля, арены Кубка конфедераций в Москве, Петербурге, Казани и Сочи были направлены в управление Международной федерации футбола и оргкомитету «Россия-2018».

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Ранее, 30 мая, на «Зенит-арене» завершилась укладка нового газона. Старый газон начали срезать 22 мая. В тот же день глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что стадион на Крестовском острове - самый проблемный из всех.

До этого, 23 мая, нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал качество покрытия стадиона «Зенит-арена». По словам футболиста, играть там небезопасно.

Гендир клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене». Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Северная столица будет принимать матчи Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал