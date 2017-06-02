В Петербурге в помещении футболиста Малафеева обнаружили подпольное казино

Накануне вечером, 1 июля, рейд правоохранителей по подпольным игровым залам Петербурга завершился конфискацией игровых автоматов из помещения на Петроградской стороне, которое принадлежит экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Фонтанка».

Рейд проводили сотрудники СК Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности МВД при поддержке сотрудников СОБР. Подпольное казино было обнаружено в помещении на Корпусной улице, 9, литера А – в нем находились три крупье, два охранника и пять игроков. Из здания были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка, а в кассе обнаружен миллион рублей.

Позже выяснилось, что площади принадлежат экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, который сейчас является владельцем агентства недвижимости «М16», также расположенного в Петроградском районе.

По информации издания, экс-вратарь «Зенита» прибыл на место, дал объяснения и ему было предложено предоставить договор сдачи помещения в аренду.