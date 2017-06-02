На КАД образовались пробки из-за проезда кортежей гостей ПМЭФ

Утром в пятницу, 2 июня, на внешнем кольце КАД образовались пробки из-за проезда кортежей участников экономического форума, передает сервис "Яндекс.Пробки".

Водители сообщают, что движение полностью перекрыто и машины "стоят мертво". Перекрыты и заезды на ЗСД, в том числе с Автомобильной улицы.



Фото: "Яндекс. Пробки"

По сообщениям водителям, пробки на дорогах из-за перекрытия были и минувшей ночью. Около полуночи был закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова, а также заезд на ЗСД с Дачного. Кроме того, были перекрыты все съезды с КАД в сторону Петродворца.

В Петербурге с 1 по 3 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ), который осложнил жизнь автомобилистов. В Северной столице сейчас находится и президент России Владимир Путин, который в пятницу, 2 июня, проведет пленарное заседание.