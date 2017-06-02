В трех районах Петербурга 2 июня трубы проверят на прочность

В пятницу, 2 июня, в трех района Петербурга - в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском – пройдут испытания теплосетей, сообщает ГУП «ТЭК СПб».



В Красногвардейском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях от котельных:



Новочеркасский проспект, 37 к.1, Новочеркасский проспекь, 41/14 и Республиканская улица, 18 к.3.



В Приморском районе будут испытаны Распределительные тепловы сети от котельной на Смоленской улице, 7.



В Пушкинском районе испытают



распределительные тепловые сети от котельной в границах: Павловское шоссе, улица Пионерская, Спортивная, Новая;



внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной улица Горгная, д12;



распределительные тепловые сети от котельной в поселке Тярлево, улица Большая, 3.



С 22 мая предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом 23 мая два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.

Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде. Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.