В Петербурге 2 июня ожидаются дожди и сильный ветер

В пятницу, 2 июня, в Северной столице ожидаются дожди. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +8 до +10. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

«Атмосферное давление будет слабо повышаться», - также говорится в сообщении МЧС.

Накануне вечером, 1 июня, в Петербурге был град.