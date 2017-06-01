Петербург накрыл град (ФОТО)

Вечером в четверг, 1 июня, в Петербурге начался град. Жители города делятся фотографиями в социальных сетях.

Фото: vk.com/murray

"Петербург,ну куда это годится! Первый день лета,град,ледяной ветер??!",- пишет на своей странице "ВКонтакте" Александра Федосеева. "Лето, мы так тебя ждали, и вот ты пришло!", - вторит ей Дмитрий Кострин.

Фото: vk.com/aleksandra_fedoseeva,vk.com/id86130387

В пятницу, 2 апреля, в Петербурге ожидается холод и дожди. По прогнозу Гидрометцентра, будет западный, северо-западный ветер 7-12 м/с, а местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 гр., днем +8...+10 градусов.