Минтранс может запретить россиянам проносить алкоголь из duty free в самолеты

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в скором будущем в России может появиться запрет на пронос алкоголя из зоны duty free в салон самолета.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — заявил он в кулуарах ПМЭФ, который с 1 по 3 июня проходит в Северной столице.

Он также добавил, что деятельность таких магазинов влияет на финансы аэропортов, инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free. По его словам, экспертам необходимо установить, как такой запрет скажется на «финансовые модели инвестиций аэропортов». Глава Минтранса признал риск, что пассажиры могут перестать покупать алкоголь и это негативно отразится на инвестиционной привлекательности российских аэропортов.