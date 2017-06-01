В КНДР выпустили собственный iPad

В КНДР появился свой планшет под названием Ryonghung iPad, что фактически является неправомерным использованием торговой марки Apple, передает MacRumors.

На планшете предустановлено свыше 40 разных приложений, позволяющих читать новостную ленту, работать с документами и многое другое. По характеристикам он уступает оригинальному iPad: этот аналог оснащен четырехъядерным процессором в 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ внутренней памяти, клавиатурой и «возможностью подключения к интернету».

Ранее стало известно, что iPhone 8 будет представлен 17 сентября 2017 года, а поступит в продажу уже 25-го числа. Информация об этом якобы разослана сотрудникам Apple в электронных письмах. Руководство отмечает, что эти даты являются приблизительными и могут измениться из-за внешних обстоятельств.