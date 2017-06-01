В России смертность новорожденных достигла исторического минимума

В РФ продолжают падать показатели смертности среди малышей - в 2017 году они достигли своего исторического минимума. В Минздраве сообщают, что это исторический минимум, а тенденция к уменьшению продолжается.

За январь-март этого года младенческая смертность в стране сократилась на 16%. Такого результата удалось добиться благодаря открытию новых перинатальных центров, сообщают «Известия» со ссылкой на главу российского Минздрава Веронику Скворцову.

«Это исторический минимум для нас, и тенденция к снижению продолжается. За пять лет младенческая смертность снизилась более чем на 40%, а материнская — на 48%» — заявила министр.

Она отметила, что за 2016 год было проведено 47,5 тыс. бесплатных циклов ЭКО, и их эффективность превысила 31%. В этом году запланировано увеличение объема ЭКО до 62 тыс. бесплатных операций.