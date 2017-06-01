Картина дня: ПМЭФ, Роберто Манчини и «Почта Россия»

Самой популярной темой дня, по версии «Монитор», стал ПМЭФ-2017, который стартовал сегодня в Северной столице. Наиболее важная тема первого дня Форума, по мнению петербургских СМИ, - это вариант строительства ВСД, который презентовал Смольный. Первыми из Петербургских СМИ об этом написали «Санкт-Петербург.ру» (9:40), «Петербургский водитель» (9:45) и «Деловой Петербург» (9:55)

Маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Кроме того, чуть позже президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на площадке ПМЭФ подписали соглашение о строительстве ВСД. Банк войдет в проект как концессионер.

Ранее, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект". При этом вокруг ВСД уже разгорелся скандал, так как жители Красногвардейского района не согласны с маршрутом трассы.

Вторая по популярности тема дня - итальянец Роберто Манчини официально назначен главным тренером «Зенита». Подписанное соглашение подразумевает продление контракта еще на три года, сообщается на официальном сайте клуба. При этом ранее экс-тренер команды Мирча Луческу после досрочного прекращения контракта заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой. Румынский специалист также выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта - 2 млн евро.

Третья по популярности тема дня снова пришла к нам с ПМЭФ. «Почта России» планирует создать собственную авиакомпанию, если увеличит авиапарк до 4-6 самолетов, заявил генеральный директор компании Дмитрий Страшнов.

«Нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, для того чтобы создать собственную авиационную компанию», - рассказал он.