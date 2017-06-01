Из-за перекрытия КАД образовалась 10-километровая пробка

Длина пробки на внутреннем кольце КАД из-за перекрытия движения превысила 10 километров.

По данным сервиса «Яндекс.Пробок», «хвост» затора находится за вантовым мостом, а его начало располагается перед Новосаратовкой. Длина пробки -10,5 километра.

Кроме того, движение затруднено на Московском шоссе, Витебском проспекте и Софийской улице – все по направлению КАД.

В пробках, связанных с перекрытиями движений из-за ПМЭФ, встал весь центр Северной столицы.

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В связи с проведением торжественного приема участников ПМЭФ-2017 движение транспорта в центре Северной столицы ограничено. С 07:00 31 мая до 09:00 2 июня по набережной реки Мойки на участке от Певческого моста до Невского проспекта, а с 06:00 до 23:59 1 июня по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по набережной реки Мойки). Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятия доступны по ссылке.

Экономический форум проходит в Петербурге с 1 по 3 июня.